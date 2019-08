Gabriela Biló/Estadão Lei Geral de Proteção de Dados deve entrar em vigor em agosto de 2020.

Prevista para entrar em vigor em agosto de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ainda deixa dúvidas na cabeça de muita gente.

Afinal, o que muda? Minhas redes sociais vão acabar? Não vou mais receber anúncios personalizados? E a farmácia ainda vai poder pedir meu CPF no caixa? São algumas das questões mais comuns – mas nada como aprender brincando, não é mesmo?

Pensando nisso, a equipe do Link preparou este quiz para você testar seus conhecimentos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá?

E aí, como foi seu resultado? Se você acha que precisa conhecer melhor a Lei Geral de Proteção de Dados, fique de olho na nossa cobertura. Temos matérias especiais e até um questionário com dúvidas sobre o que muda com as novas regras. Vem com a gente.