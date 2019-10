Robert Galbraith/Reuters LinkedIn ganha ferramenta para encontros reais

Os métodos para conseguir uma vaga no mercado de trabalho costumam dividir opiniões. Enquanto algumas pessoas preferem enviar currículos no meio digital, outras optam pelo contato pessoal com o empregador. Para atender a demanda do segundo grupo, a rede social profissional LinkedIn decidiu sair do mundo digital e lançar o “Eventos”, uma ferramenta que possibilita que usuários planejem, anunciem e convidem pessoas para encontros e reuniões físicas.

O “Eventos” é gratuito e está disponível a partir desta quinta, 17, em lugares que tenham o inglês como língua oficial. Posteriormente, o recurso será lançado nos demais países. A ferramenta aparecerá como um item no menu do site do LinkedIn e em dispositivos móveis.

Em entrevista ao site TechCrunch, o chefe de produto da Linkedin na Índia, Ajay Datta, afirmou que a ferramenta será bem aceita no mercado. "Eu acho que há um espaço em branco enorme para eventos hoje", disse ele. “As pessoas não têm um único local para organizar encontros offline [relacionados ao trabalho] específicos de um setor ou de um bairro. As pessoas querem encontrar outras pessoas”, completou Datta.

Ainda de acordo com o TechCrunch, o recurso permite que o usuário crie um anúncio e convide contatos dentro da plataforma.