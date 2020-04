Instagram O Instagram anunciou recurso que permite que as transmissões ao vivo sejam salvas no IGTV

O Instagram anunciou nesta sexta-feira, 17, um recurso que permite que as transmissões ao vivo sejam salvas no IGTV do usuário. A funcionalidade era bastante requisitada nas redes pelas por pessoas que estão utilizando as lives como ferramentas de produção e compartilhamento de conteúdo.

Muitas pessoas, durante o período da quarentena por conta do coronavírus, estão usando as transmissões ao vivo para interagir com seus seguidores, compartilhar aulas, rotina de exercícios, conversas e entrevistas, por exemplo. Antes, esses conteúdos até podiam ficar salvos nos Stories, mas com validade de apenas 24 horas para visualização no perfil dos usuários.

A nova função permite, diretamente após o término da live, que o usuário salve o conteúdo no IGTV do Instagram. Basta selecionar a opção de compartilhar o vídeo, no ícone da ferramenta. Segundo o Instagram, a função é um teste para observar a funcionalidade do novo recurso.

Na última segunda-feira, 13, o Instagram já havia anunciado outra novidade em relação as transmissões ao vivo. Agora, elas podem ser vistas no computador, apenas acessando a conta pelo navegador. Nessa versão, os comentários migraram para o lado direito da tela, sem atrapalhar a imagens de quem está apresentando a live.

Todas essas atualizações estão sendo elaboradas em um período de distanciamento social, no qual o Instagram vem observando o crescimento tanto no número de transmissões ao vivo realizadas quanto no número de audiência online, disse a empresa.