Musk apresentou seu novo projeto: um rap canábico sobre um gorila abatido num zoológico

Apesar de poder sofrer possíveis sanções da Justiça dos EUA por conta de sua hiperatividade online, Elon Musk, o chefão da Tesla, não tem freios na internet. Neste sábado, ele postou no SoundCloud o que seria um rap de sua autoria batizado de "RIP Harambe".

Carregada de auto-tune, o programa de afinação vocal que apresenta sonoridade característica quando usado em excesso, a música seria uma homenagem a Harambe, o gorila de 17 anos que foi assassinado num zoológico de Cincinnati (EUA) após arrastar para a jaula um garoto de três que chegou perto demais das instalações. A música já foi tocada quase 1,2 milhão de vezes até a publicação deste texto.

No Twitter, Musk disse que provavelmente esse se trata de seu melhor trabalho - vale lembrar que a música foi postada um pouco antes de 1º de abril, data comum para brincadeiras na internet. Além disso, a canção pode ser uma provocação aos críticos disfarçada de brincadeira.

Parte da letra da música faz referência a maconha. No ano passado, o executivo fez barulho ao aparecer num podcast fumando a erva, cujo uso recreacional é legalizado no Estado onde vive, a Califórnia.

"“RIP Harambe/Sipping on some Bombay/We on our way to heaven/Amen, Amen,” (em tradução livre, algo como RIP Harambe/Pitando um Bombay/Pegamos nosso caminho para o céu/ Amém, Amém"). Bombay é uma gíria para a erva. Na segunda estrofe acontece a mesma coisa: “RIP Harambe/Smoking on some strong hay/In the gorilla zoo/And we thinking about you” (em tradução livre: RIP Harambe/Fumando uma erva forte/No zoo de gorilas/E a gente pensando em você). Aqui "hay" é a gíria para maconha.

This might be my finest work — Jung Musk (@elonmusk) March 30, 2019

Musk disse que a música foi lançada por sua gravadora a "Emo G Records" e que estava "triste" que ela havia fracassado. Não está claro o que o executivo exatamente fez na música (se cantou, produziu, compôs a letra), e nem se ele dará sequência à carreira artística.