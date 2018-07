REUTERS

Bem a tempo para o Dia dos Namorados nos EUA, uma pesquisa mostrou que mais norte-americanos estão procurando romances em sites de namoro virtuais.

A pesquisa feita com 2 mil adultos norte-americanos pela Pew Research Center disse nesta quinta-feira, 11, que 15% usaram sites de namoro online e/ou aplicativos móveis para relacionamentos, alta ante 11% no início de 2013.

Cerca de 27% dos norte-americanos com idades entre 18 e 24 anos dizem que usam sites de namoro online, quase o triplo do nível de 2013. O número dos que usavam aplicativos de relacionamentos como o Tinder em aparelhos móveis subiu para 22%, ante 5%, disse a pesquisa.

Aplicativos de namoro em celulares foram usados por quase 1 em 10 adultos nos EUA, o triplo ante 3 anos atrás.

Usuários de ferramentas de alta tecnologia “realmente afunilaram sua pesquisa para parceiros em potencial de uma maneira muito mais eficiente e simples do que teria sido no passado”, disse o diretor associado para pesquisas de Internet da Pew, Aaron Smith.

A pesquisa também mostra os cuidados que vêm com o uso de aplicativos para marcar um encontro no mundo real. Cerca de 45% dos usuários de namoro online concordam que é mais perigoso conhecer pessoas no ambiente virtual.

Quase um terço dizem que namoro on-line impede as pessoas de se estabelecer em um relacionamento, porque eles sempre têm opções de encontros.

“Este foi um ângulo interessante sobre o estado de amor moderno”, disse Smith.

