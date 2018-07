Reuters Pela primeira vez, número de brasileiros conectados ultrapassou a marca dos 100 milhões

Em crescimento no Brasil, o número de pessoas com acesso à internet ultrapassou 100 milhões em 2015, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada nesta sexta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar de ter um maior número de pessoas conectadas, a pesquisa chamou a atenção de que lares brasileiros com computadores caiu pela primeira vez no Brasil, caindo para 27,5 milhões.

Segundo a pesquisa, o total de pessoas com mais de 10 anos que já navegam na internet cresceu 7,1% em 2015 quando comparado com o de 2014. O percentual representa um aumento de 6,7 milhões de pessoas no País que estão online, alcançando a marca de 102,1 milhões — é a primeira vez que o País ultrapassa a marca de 100 milhões, chegando a 57,5% da população brasileira.

Apesar de mais da metade da população brasileira navegar na internet, o número de pessoas com computador em casa caiu pela primeira vez. De acordo com a PNAD, o total de casas com acesso a computadores caiu de 32,5 milhões casas, em 2014, para 31,4 milhões no ano passado. O número de PCs com conexão à internet também caiu no período: foi de 28,2 milhões para cerca de 27,5 milhões.

Um dos motivos para esta queda pode estar num aparelho cada vez mais frequente para os brasileiros: o smartphone. Segundo a PNAD, neste último ano, o número de celulares que se tornaram o único telefone da residência cresceu, tomando conta de 58% dos lares brasileiros — é um avanço de 1,7 pontos percentuais em relação ao ano passado.

Idade. Um motivo que pode justificar o aumento no número de brasileiros que acessam a internet é o aumento da penetração do serviço em faixas etárias que antes não usavam computadores ou celulares inteligentes. Segundo a PNAD, as pessoas com 40 ou 50 anos estão entre os que mais cresceram no uso de computadores — afinal, são as faixas etárias com o maior número.

Brasileiros entre 40 e 49 anos já somam 15,5 milhões, enquanto usuários com mais de 50 anos já somam 14,8 milhões. Com isso, os brasileiros acima de 50 anos já se tornam a terceira faixa etária com mais usuários de internet no Brasil — fica abaixo dos brasileiros da faixa dos 40 e da faixa dos 30, respectivamente. Jovens entre 20 e 24 anos ficam apenas em quarto lugar, com 12,5 milhões.

O crescimento em faixas mais velhas é natural, já que são as pessoas que mais crescem no País e a que, anteriormente, menos tinha acesso à internet — jovens, por exemplo, já tinham um alcance de 4 a cada 5 pessoas.