Reuters Cerca de 69% dos americanos entre 18 e 24 anos que usam smartphones estão no Snapchat

Se antes o aplicativo Snapchat era visto por jovens e adolescentes como um refúgio para se distanciar da vigilância dos pais, agora o perfil de usuários da rede social está passando por um "envelhecimento demográfico". Segundo estimativas da consultoria de mercado comScore, 38% dos usuários americanos do Snapchat já têm de 25 a 34 anos e 14% têm mais de 35. Três anos atrás, estes públicos correspondiam a 5% e 2%, respectivamente.

Com a proposta de permitir o compartilhamento de vídeos e fotos que desaparecem em algumas horas, o Snapchat se popularizou entre estudantes do ensino médio e universitários. Cerca de 69% dos americanos entre 18 e 24 anos que usam smartphones estão no Snapchat, segundo a comScore. Em 2013, o índice era de 24%. A empresa de análise de internet não monitora usuários com menos de 18 anos.

Agora pessoas mais velhas estão descobrindo o aplicativo, como pais que querem acompanhar as atividades dos filhos, ou pessoas que simplesmente querem experimentar uma nova mídia social. Segundo fontes consultadas pelo jornal Wall Street Journal, o Snapchat tem 150 milhões de usuários ativos por dia. A empresa espera alcançar uma receita de US$ 300 milhões neste ano, o que representa cinco vezes o valor obtido no ano passado.

A mudança de perfil do público pode ser uma grande oportunidade para o Snapchat – avaliado em US$ 16 bilhões, segundo investidores – ganhar escala como ocorreu com o Facebook, que tem 1,6 bilhão de usuários e vale cerca de US$ 330 bilhões. Em entrevista ao Wall Street Journal, o Snapchat afirma que a mudança é vista com bons olhos. "Nossa comunidade gosta que seus pais estejam no Snapchat, porque é uma maneira muito rápida e divertida de se comunicar", disse um porta-voz da empresa.