Nintendo O Mario Kart Tour foi lançado em setembro

O ano de 2019 está chegando ao fim e, como de costume, a Apple anunciou quais foram os aplicativos mais populares do ano no iPhone. O jogo mais baixado em 2019 foi o Mario Kart Tour, game gratuito lançado em setembro. Considerando os apps em geral, o YouTube lidera o ranking, seguido pelo Instagram e pelo Snapchat.

Um dos grandes destaques do ranking é o aplicativo chinês TikTok: no ano passado, a plataforma ficou em 16º lugar na lista de apps mais baixados do iPhone e, neste ano, conquistou o quarto lugar. O TikTok tem hoje mais de 1 bilhão de usuários no mundo todo.

A empresa também revelou quais são os apps pagos mais populares nos aparelhos da Apple. Pela terceira vez consecutiva o líder da lista foi o aplicativo de edição de fotos Facetune. O game pago mais baixado no iPhone foi o Minecraft.

Confira as listas completas:

Games gratuitos mais populares no iPhone

1. Mario Kart Tour

2. Color Bump 3D

3. aquapark.io

4. Call of Duty: Mobile

5. BitLife - Life Simulator

6. Polysphere - art of puzzle

7. Wordscapes

8. Fortnite

9. Roller Splat!

10. AMAZE!!

Aplicativos gratuitos mais populares no iPhone

1. YouTube

2. Instagram

3. Snapchat

4. TikTok

5. Messenger

6. Gmail

7. Netflix

8. Facebook

9. Google Maps

10. Amazon