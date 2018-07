REUTERS/Robert Galbraith Zuckerberg não completou o curso de ciências da computação, em Harvard

Doze anos depois de abandonar o curso de ciência da computação da Universidade de Harvard, Mark Zuckerberg finalmente receberá o diploma da instituição. A universidade disse nesta quarta-feira, 8, que Zuckerberg aceitou o convite para discursar durante a cerimônia de formatura da turma de 2016, no dia 25 de maio. Como é costume, o presidente executivo do Facebook ganhará o diploma honorário da instituição por sua participação.

“A liderança de Mark Zuckerberg mudou completamente a natureza do engajamento social em todo o mundo", destacou a universidade em nota. "Hoje em dia, poucas invenções modernas podem fazer frente ao Facebook no sentido de com as pessoas interagem umas com as outras."

Para comemorar, o executivo do Facebook postou um vídeo em sua página oficial na rede social com Bill Gates, que também abandonou um curso em Harvard e, posteriormente, recebeu o diploma honorário. No vídeo, que já tem quase 5 milhões de visualizações, Gates dá conselhos para Zuckerberg e indica o que ele deverá fazer durante a cerimônia.

Nos comentários, chamou a atenção o bom humor do fundador da Microsoft. "Estou sempre feliz em te ajudar, Mark", disse Gates. "Eu espero que o título honorário te ajude a arranjar o emprego dos seus sonhos."

Em outras postagens, Zuckerberg mostrou estar nervoso. "O presidente de Harvard me relembrou, casualmente, que o Plano Marshall para reconstruir o mundo após a Segunda Guerra Mundial foi anunciado em um discurso de Harvard", disse. "Sem pressões."