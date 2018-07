Reuters Zuckerberg é presidente executivo do Facebook

Cofundador e presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg disse ontem que pretende tirar dois meses de licença-paternidade depois do nascimento de sua segunda filha com Priscilla Chan. A bebê deve nascer em setembro.

O bilionário norte-americano afirmou em seu perfil oficial no Facebook que irá aproveitar a opção que sua empresa dá para tirar as licenças em etapas, e não de uma única vez como fez no nascimento de sua primeira filha, chamada Max.

“Vou tirar um mês de licença para estar com Priscilla e as meninas no início, e então passaremos o mês inteiro de dezembro também com elas”, publicou o empresário na rede social, com uma foto de sua primeira filha com o cachorro de estimação da família.

“Tenho certeza de que o escritório ainda estará em pé quando eu voltar”, brincou o executivo em sua postagem na rede social.

Experiência. No Facebook, é possível tirar uma licença-paternidade de até quatro meses, sendo possível alterar o tempo necessário e, ainda, dividir o período em partes – como Zuckerberg decidiu fazer após o nascimento de sua segunda filha.

“Estudos mostram que quando os pais podem passar algum tempo com os recém-nascidos, todos da família são beneficiados”, disse Zuckerberg sobre a política adotada.