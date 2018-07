Divulgação

Quem acha que a caixinha do McLanche Feliz não pode ser interessante e divertida, está enganado. O McDonald’s da Suécia está distribuindo os lanches em uma embalagem especial: basta dobrar a tradicional caixinha algumas vezes e pronto! A criança — ou o adulto — terá um óculos de realidade virtual de papelão, como o Cardboard, do Google, pronto para ser usado.

Chamado de Happy Goggles, o óculos de realidade virtual do McDonald’s é de fácil montagem: a pessoa só precisa dobrar a caixa no pontilhado e encaixar as partes necessárias. Depois, coloca as lentes — que vêm com o lanche, também — no orifício para os olhos. A partir daí, já é possível desfrutar da experiência de ter uma caixinha de lanche servindo como dispositivo tecnológico.

Além do óculos, a empresa também irá lançar um jogo de esqui em realidade virtual para que seja usado com o óculos de papelão. A empresa disse que este lançamento ocorre agora por causa das férias “Sportlov”, na qual as famílias suecas viajam para esquiar.

De acordo com a empresa, serão comercializadas 3,5 mil unidades do óculos virtual do McDonald’s em quatorze restaurantes da Suécia por US$ 4,10 (o equivalente a R$ 16,40). Tudo acontecerá entre os finais de semana de 5 de março e 12 de março.

Caso o Happy Goggles seja aprovado pelo público, há a possibilidade dele ser lançado em mais países. O diretor de marketing do McDonald’s da Suécia, Jeff Jackett, disse ao site AdWeek que “este é o primeiro teste global”. Ou seja: a ideia pode ser expandida para outros países.

No vídeo abaixo, é possível ver o óculos em funcionamento: