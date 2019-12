Reprodução Meme da personagem de novela Nazaré foi exportado para o mundo

Além da importância de smartphones e aplicativos, a década de 2010 nos ensinou que a zoeira não tem limites. Esta é, afinal, a década dos memes. Embora esse tipo de comunicação bem humorada e com gostinho de internet não tenha nascido nos últimos 10 anos, foi durante esse período que ele se massificou. O que era 'papo de maluco' em alguns cantinhos da rede virou mais uma forma de comunicação entre os mais diferentes grupos.

Áudio, vídeo, imagens, frases, tuítes: assim como a diversão não encontra fronteiras, os memes não se limitam a formatos rígidos. Qualquer tipo de conteúdo pode virar meme. Os únicos fatores que determinam se algo pode se tornar um meme ou não é a sua origem e capacidade de popularização: o meme necessariamente nasce na rede e vira ferramenta de expressão e de comunicação por um grupo de pessoas - é o norvana que une todas as tribos.

No Brasil, que tem um grande apreço por redes sociais e que ostenta uma alta capacidade criativa, o meme se consagrou em terreno fértil - como dizem, o brasileiro precisa ser estudado. Abaixo, estão os 50 principais memes da década. Apenas os 10 primeiros estão organizados por ordem de importância, pois, se tem algo mais difícil que escolher apenas 50 memes, é categorizá-los - todo meme já foi o mais importante da história por 30 segundos. Os outros 40 estão em ordem alfabética.

Para a nossa a alegria, você encontrará o Chico Buarque Feliz (e triste também), a campanha Cala a Boca Galvão e a Nazaré Confusa. Então, taca-le pau nesse carrinho! Só não vai cair no gemidão.

1) Gemidão do Zap

Se você não caiu no gemidão do zap, você não viveu a década. A ideia tem a linhagem das boas e velhas pegadinhas: um registro em áudio de um gemido colossal e incontrolável chega até os usuários disfarçado de algum outro conteúdo com muito mais apelo. Ao clicar para ouvir o áudio falso, a vítima passa vergonha em público, como se estivesse consumindo conteúdo pornográfico onde não devia. O gemidão se espalhou pelo app de mensagens WhatsApp e roubou a cena até em programas de TV. É irritante cair, mas atualmente ele serve para lembrar de uma época 'raíz' do zap: mais brincalhona e menos instrumento político.

2) Nazaré Confusa

Nazaré Tedesco, da novela Senhora do Destino, foi definitivamente uma das maiores vilãs que esse País já viu. E ela não ficou só na televisão: uma cena da Nazaré olhando para os lados, confusa, virou meme nas redes sociais. Na imagem, a personagem interpretada pela atriz Renata Sorrah aparece ao lado de expressões matemáticas, como se estivesse calculando. O meme teve repercussão internacional, e muitos estrangeiros publicaram a imagem na internet, mesmo sem saber quem é Nazaré Tedesco.

3) Para Nossa Alegria

Com mais de 31 milhões de visualizações no YouTube, o meme Para Nossa Alegria é sem dúvida um dos mais famosos da década. Durante uma apresentação de música no sofá da sala, em família, um menino solta um berro totalmente inesperado: “Para nooooooossa, alegria”. O grito interrompe a canção: a irmã começa a passar mal de rir e a mãe, brava, levanta do sofá, pega uma vassoura e desiste da performance.

4) Nissim Ourfali

Era para ser um vídeo para consumo de família para comemorar o Bar-Mitzvah do garoto Nissim Ourfali: uma paródia de What Makes You Beautiful, do grupo pop adolescente One Direction. Na letra, surgiam algumas das coisas que o garoto mais gostava de fazer, como frequentar a praia da Baleia, no litoral norte de São Paulo. A produção caiu na rede e se espalhou, mas a família de Ourfali não curtiu, e entrou na Justiça. Em 2016, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o Google removesse o conteúdo de sua plataforma. Era tarde demais. Naquele ponto, Ourfali já tinha entrado para a galeria dos grandes memes da década (além de ter tornado bem mais divertida uma canção irritante).

5) Chico Buarque

“Eu fico triste e alegre” - verso sertanejo cantado por Guilherme & Santiago poderia muito bem ser de Chico Buarque, mas ficou só na representação que foi usada para definir muitas das situações de 2017, onde pequenas alegrias se transformaram em decepções e vice-versa. A capa do álbum do cantor de 1966, que tem seu nome como título, entrou para a biblioteca de memes brasileiros ao representar a dualidade de sentimentos que é a internet. Conseguiu até encarecer o disco para quem coleciona vinil.

Reprodução Chico Buarque usou seu próprio meme para anunciar a nova conta no Instagram

6) Namorado Distraído

Ah, o flagra naquela espiadinha na vida alheia. A figura da cena de ciúmes serviu de inspiração para muita gente expressar suas bisbilhotadas - e preferências - mesmo que não fossem lá muito populares. A reação do casal da foto na internet não deu outra: o meme, que originalmente era parte de um famoso banco de imagens, foi usado em todas as redes sociais possíveis.

Reprodução Meme do namorado distraído rendeu muitos compartilhamentos na internet

7) Taca-le Pau

Nessa década também vimos ‘S’ do Senna ser ameaçado pelo morro da Vó Salvelina. Quem não gritou o famoso “Taca-le Pau” para absolutamente qualquer coisa lá pelos anos de 2014? Foi Marcos, com direito à narração digna das manhãs de corrida de domingo - feita por Leandro Beninca - quem protagonizou a performance de pista e o meme que virou até comercial da Fórmula 1 na Globo. Taca-le pau neste carrinho!

8) This is Fine

Um clássico internacional: o mundo está caindo em chamas, mas a pobre vítima cosnegue se distrair com pequenezas. Ainda traduz bem os tempos atuais.

Reprodução Meme "This is Fine"

9) Eita Giovana

Ao som de “desce, sobe, empina e rebola”, a menina Giovana dança na frente da câmera, sem imaginar que os segundos seguintes a transformariam em um meme nacional. Durante a performance, Giovana esbarra em um forno e sua irmã, chocada, diz “Eita, Giovanna!” e sai correndo gritando “Mãaaae, o forninho caiu!” – duas expressões que caíram na boca dos brasileiros e fizeram com que as Giovanas do País fossem vítimas de diversas piadas.

10) Cala boca, Galvão

A campanha 'Cala Boca Galvão' é um marco da usina de memes nacional. Criado em 2010, é o primeiro meme tipo exportação do Brasil, confundindo e divertindo pessoas na internet em diferentes países. De quebra, tirou do pedestal o astro global, que pela primeira vez sentiu o poder das redes sociais. Tudo começou na Copa de 2010, quando a hashtag #calabocagalvão surgiu em reação à participação do narrador na transmissão festa de abertura do evento. Para conseguir adesão internacional, surgiu uma campanha que dizia que cada tuíte com a hashtag seria revertida em 10 centavos para a "Galvão Foundation", que seria responsável por combater o abate de uns tais "galvão birds". Resultado: a história acabou no The New York Times e fez o narrador se manifestar publicamente sobre a brincadeira - anos depois ele revelou que a campanha foi um "míssil nuclear em sua cabeça".

Confira os outros 40 memes da década:

11) Amada?

Reprodução Meme viralizou apenas com a expressão de Fafá de Belém em vídeo

12) Barbie Fascista

Reprodução "Barbie Fascista" fez sucesso no Twitter

13) Bela Gil

Reprodução Meme da Bela Gil deu muitas alternativas para trocar alimentos nesta década

14) Canarinho Pistola

Reprodução Canarinho pistola representou muita gente nos jogos da Seleção

15) Chloe

Reprodução Menina Chloe ficou viral nas redes sociais

16) Criolo Jangadeiro

Eu tive que abrir uma janela anonima pra ver com meus proprios olhos que Lobão e uma galera caiu naquele vídeo de Criolo jangadeiro sendo entrevistado por Lazaro Ramos pic.twitter.com/d9cT0W491t — sam antinha (@samanta_ar) January 23, 2019

17) Doge

18) Drake

mais um meme envolvendo o Drake.... pic.twitter.com/CuvxDSHdzf

19) Drone à Portuguesa

20) E o Bambu?

21) First World Problem

Reprodução Teve muita gente com "problemas de primeiro mundo" nessa década

22)Friday - Rebecca Black

23) "Por que você não amadurece?"

- por que você não amadurece?? - pir qui vici ni amidirici?? pic.twitter.com/CbpnrTsWAk — dimi é um garoto bom (@boudelaires) November 5, 2016

24) Galaxy Brain

Reprodução Meme "Galaxy Brain" foi bastante usado na internet

25) Gente, qual a necessidade?

Reprodução Pelo olhar das redes sociais, muitos comentários foram desnecessários ao longo da década

26)Gretchen

27) Grumpy Cat

Reprodução Pet ficou famoso pela expressão sempre brava nas fotos

28) Harlem Shake

29) Hoje é dia de Rock, bebê

30) Hoje eu se consagro

31) Já acabou, Jéssica

32) Jesus Restaurado

Reprodução Imagem ficou famosa depois da tentativa de restauração da obra original, na Espanha

33) Lá vem eles de novo

34) Luiza no Canadá

35) Menina Desastre

Reprodução "Desaster Girl" , como ficou conhecida, é imagem recorrente nas redes sociais

36) Michael Jackson

37) Mônica

Reprodução Os memes chegaram até na Turma da Mônica nesta década

38) Nana Gouvêa

Reprodução Nana Gouvêa fez um ensaio fotográfico logo após o furacão Sandy, nos Estados Unidos

39) Norvana

falta uma banda q una todas as tribos.Como foi o Norvana — Dinho Ouro Preto (@dinhoouropreto) April 3, 2013

40) Craque Neto

41)Nyan Cat

It's the end of the decade that brought us nyan cat https://t.co/UAtr3e2NZE pic.twitter.com/NYAlrC7Rqy — Stevo (@StevoClarke94) December 27, 2019

42) Pizzaria Bate Papo

Reprodução Pizzaria ficou conhecida pelos sabores exóticos de cobertura

43)Podolski

44) Polvo Paul

45) Puta Falta de Sacanagem

46) Rei do Camarote

47) Coragem, Felipão

Coragem, Felipão! O meio-campo da Alemanha não marca muito. Escala o Willian. Deixa os 3 volantes para depois. Joga sem medo. Como Brasil... — André Rizek (@andrizek) July 7, 2014

48)Salt Bae

49) Senhora?

50) Senta lá, Cláudia

Bônus:

Sweet Dreams do funk

To bem não, Cenorinha

Reprodução As várias versões de personagens da Turma da Mônica tomaram conta dos memes

Turn Down For What

Vestido