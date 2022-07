YouTube YouTube libera vídeo após suspensão no último domingo, 10

Ela está de volta! Depois de ficar cerca de dois dias fora do ar, a transmissão de vídeo "lofi hip hop radio - beats to relax/study to" — a popular menininha do lo-fi — voltou a ‘estudar’ em seu ambiente natural, no YouTube.

O vídeo tinha sido derrubado pela plataforma no domingo, 10, após denúncias de que o canal, "Lofi Girl", estaria violando direitos autorais das músicas reproduzidas pelo canal. No comunicado enviado pelo YouTube, a empresa avisou que esse era um primeiro aviso sobre a violação de direitos autorais no canal. Caso a situação se repita outras vezes, a plataforma pode retirar não só o vídeo, mas também o canal do ar.

The lofi radios have been taken down because of false copyright strikes, hopefully @YouTubeCreators @YouTube will sort this quickly... pic.twitter.com/X01hL6jT2N — Lofi Girl (@lofigirl) July 10, 2022

Os criadores do canal disseram no Twitter que as alegações de direitos autorais são falsas, e pediram para que o YouTube pudesse devolver o vídeo o mais rápido possível para a plataforma.

Quando foi tirado do ar, no domingo, a transmissão já contava com mais de 20 mil horas ao vivo e aproximadamente 10 milhões de inscritos na plataforma.

Depois da suspensão, o vídeo voltou ao ar na tarde desta terça-feira, 12, com a programação ao vivo das músicas em estilo lo-fi. Nas redes sociais, o canal "Lofi Girl" agradeceu o apoio dos usuários que pediram para que o YouTube liberassem o streaming.

“Obrigado a todos que ajudaram a espalhar o pedido, sua contribuição foi inestimável e eu não poderia ter pedido uma comunidade mais solidária!”, afirmaram os criadores no Twitter.

Update on the copyright strike/livestreams takedown Thank you to everyone who helped spread the word, your contribution has been invaluable, and I couldn't have asked for a more supportive community! https://t.co/DoaCnC21V5 — Lofi Girl (@lofigirl) July 11, 2022

Segunda queda

Não foi a primeira vez que os usuários ficaram sem a companhia da simpática estudante nos últimos anos. Em fevereiro de 2020, um erro causou a queda da transmissão ao vivo, que já contava com 13 mil horas, na época. O problema foi causado após uma suspensão por engano do criador de conteúdo.

Criado pelo canal “ChilledCow” — agora chamado “Lofi Girl”, o vídeo é bastante popular na rede por usuários que buscam uma trilha sonora para se concentrar. Era um vídeo muito simples: uma imagem em loop do desenho animado, em estilo anime, de uma menina estudando, como forma de incentivar os usuários a se concentrarem.

Usuários comemoraram a volta da menininha no Twitter:

lofi girl voltou, nunca fui triste. — 水 (@digitalhermiit) July 12, 2022

