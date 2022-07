Thomas White/Reuters - 3/8/2017 Slack é uma das plataformas mais populares para comunicação corporativa, junto com Google e Microsoft

Em um ambiente de trabalho no qual aplicativos de mensagens como Slack, Google Chat ou Microsoft Teams se tornaram uma forma comum de se comunicar e o local onde os colegas socializam, definir limites pode parecer uma tarefa nada fácil. E ser ainda mais problemático quando um de seus colegas é tagarela.

Temos escutado dos leitores como as fronteiras entre trabalho e vida pessoal ficaram confusas. As pessoas têm expedientes mais flexíveis, às vezes em horários diferentes de seus colegas, e alguns estão usando plataformas de mensagens a qualquer hora. Então, o que você faz quando o Bob da contabilidade continua enviando mensagens? Como você dá fim, de forma educada, à insistência dele de socializar com você o tempo todo se aparentemente você está sempre online?

Tem a ver com definir novos limites, disse Jeffrey Seglin, diretor do programa de comunicações da Harvard Kennedy School. “Agora que estamos voltando a ter uma sensação de novo normal, precisamos descobrir como usar as ferramentas digitais e o que é aceitável.”

Antes de começarmos a falar disso, quero lembrá-lo de que o Help Desk está à sua disposição. Queremos ajudá-lo a lidar com a tecnologia e com os problemas que ela pode criar em seu local de trabalho. Também queremos ouvir suas histórias. Qual é a sua maior frustração no escritório? Como seu trabalho está mudando? Deixe um comentário para nós e faremos o nosso melhor para abordar suas dúvidas. Agora, voltemos ao Bob tagarela da contabilidade. Conversamos com três especialistas em negócios e comunicação para conseguir dicas sobre a etiqueta de mensagens no local de trabalho.

P: Como faço para que um colega tagarela pare de me enviar mensagens?

R: A resposta para esta pergunta talvez pareça simples. Você pode apenas dizer ao seu colega para deixá-lo em paz, não é mesmo? Embora isso seja sempre uma opção, há algumas coisas que você pode querer levar em consideração antes de ir direto ao ponto.

Primeiro, qual é a cultura e quais são as expectativas do local de trabalho? Isso é um padrão na empresa ou algo pontual? Em segundo lugar, lembre-se de que a maneira como as pessoas se acostumaram a se comunicar no trabalho talvez tenha mudado nos últimos dois anos durante a pandemia. Pode ser que essa seja a maneira como agora os trabalhadores estejam se conhecendo porque alguns deles estão trabalhando de forma remota e outros estão no escritório.

Por fim, seu capital social pode ser diferente se você foi separado dos colegas e os vê menos ou nunca os encontrou pessoalmente. Portanto, você talvez precise ajustar o modo como vai falar uma mensagem que pode ser recebida como agressiva, sobretudo se for enviada por uma plataforma digital onde não há espaço para o tom de voz ou a linguagem corporal.

Gestores são um bom ponto de partida no que diz respeito a definir normas sociais no local de trabalho. E agora talvez seja um momento interessante para analisar como a equipe trabalhou nos últimos dois anos e redefinir alguns limites, de acordo com os especialistas.

“Observe a si mesmo e veja que tipo de cultura você está involuntariamente estabelecendo”, disse Dustin York, professor de comunicação e liderança da Universidade Maryville. “Mesmo se você é uma pessoa que gosta de trabalhar tarde da noite, é possível agendar mensagens.”

Como saber se você é o tagarela

Se prestar bastante atenção, talvez descubra que você pode ser o colega tagarela. Existem maneiras fáceis de detectar isso com as plataformas digitais, disse York.

Em aplicativos de mensagens: verifique a taxa de resposta. Se você envia seis mensagens e recebe uma resposta curta, pode ser hora de maneirar.

Em aplicativos de vídeo: fique de olho em dicas não verbais. Se os colegas estiverem focados em outra tarefa ou não dão sinais de estarem prestando atenção, talvez seja o momento de finalizar a reunião.

Provedores de e-mail, como Microsoft Outlook e Gmail, assim como aplicativos de mensagens como o Slack, permitem que os usuários agendem o envio de uma mensagem para um momento específico no futuro.

Você também pode querer criar espaços exclusivos para socialização na empresa. Trabalhadores ou gestores talvez queriam formar subgrupos separados em suas plataformas de mensagens para pessoas com quem desejam conversar de modo mais informal ou sobre temas como o que estão vendo na Netflix, disse York. No Slack, por exemplo, você criaria um novo canal. Isso dá aos trabalhadores a chance de decidir se querem participar das discussões extras ou apenas ficar nas conversas a respeito de trabalho.

“Não se deve esperar uma alegria obrigatória”, disse Seglin. Se o problema for organizacional, você pode querer adotar a estratégia de abordá-lo como uma pergunta versus uma demanda de seu gestor ou de sua equipe. Tratar isso como uma questão a se considerar e para a melhoria da saúde e da produtividade do trabalhador pode torná-la menos agressiva, disse Heidi Brooks, professora de comportamento organizacional da Escola de Administração da Universidade Yale.

“Comece criando o contexto de curiosidade e colaboração”, disse ela. “Você pode dizer: 'notei que estamos conversando 24 horas por dia e acho que a equipe está ficando exausta. Podemos conversar a respeito disso?’”

Quando um grupo trabalha em conjunto, pode elaborar limites que se adequam a todos e permitem se sentir parte do processo. A ideia é fazer com que a conversa pareça um desafio comum e uma solução compartilhada.

Segundo Heidi, a mesma estratégia pode ser usada ao lidar com um colega tagarela em particular. Mas ela disse que você também pode abordar a experiência como um conflito no local de trabalho, caso continue sendo um problema. Seja mais direto e diga: “posso sentir o desgaste dessa comunicação constante”.

Seglin disse que a pandemia forçou todos a ficarem um pouco mais atentos à saúde mental dos outros. Portanto, se for um problema recorrente com um colega específico, às vezes a honestidade vulnerável é a melhor etiqueta. “Você pode dizer: ‘Adorei você ter lembrado de mim, mas eu apenas não estou a fim de socializar’”, disse ele.

Se tudo mais falhar, você pode recorrer à própria tecnologia, disse York. Altere suas configurações de notificação para receber alertas apenas para determinadas mensagens ou em horários específicos. Em alguns aplicativos, você pode alterar seu status para indisponível. É possível mudar as configurações do celular para o modo para “não perturbar” em determinadas horas. Alguns aplicativos permitem que você envie respostas automáticas dentro da plataforma e outros podem ser emparelhados com aplicativos para respostas automáticas.

Ou há a possibilidade de você apenas mudar seu comportamento para definir novas expectativas, disse York. “Pode ser tão simples quanto responder mensagens na manhã seguinte”, afirmou. “Depois de uma semana ou duas, o colega tagarela entenderá a indireta.” / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA