Spotify Spotify lança retrospectiva de 2020

O Spotify liberou nesta terça, 1, a retrospectiva musical do ano de 2020 para os seus usuários. Com dados como artistas mais ouvidos, minutos totais no aplicativo e gêneros favoritos, o Spotify Wrapped sempre faz sucesso em compartilhamento nas redes sociais.

A novidade para este ano é que a retrospectiva está disponível apenas nas versões em aplicativo do serviço, diferentemente de anos anteriores, quando era possível acompanhar a apresentação também na web. A apresentação ocorre num formato que lembra os Stories do Instagram.

Como aconteceu nos últimos anos, o Spotify também gera uma playlist personalizadas com as músicas mais ouvidas pelo usuário no ano, além de uma lista com sons que passaram batidos - possíveis músicas ao gosto do ouvinte que foram 'ignoradas' ao longo do ano.

Para fazer o Spotify Wrapped de 2020 e ver a retrospectiva do ano com as músicas mais ouvidas do período, basta fazer login no app. O usuário precisa ter uma conta ativa no aplicativo pelo menos neste ano para que o algoritmo avalie o histórico de reproduções.

Veja como conferir seu ano no Spotify e saber quais foram suas mais tocadas no seu 2020.

1) Acesse a página oficial do Spotify Wrapped clicando no link;

2) Faça o login com sua conta do Facebook ou e-mail e senha cadastrados no aplicativo;

3) A sessão para conferir a retrospectiva deve aparecer na tela inicial;

4) Caso isso não ocorra, vá até a aba Buscar e procure pelo card Retrospectiva 2020;

5) Confira as 14 telas com as principais informações que o algoritmo do Spotify conseguiu computar da sua conta.

6) Compartilhe as informações com os amigos no Instagram, Facebook e Twitter.