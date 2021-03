Intel O equipamento ainda é um projeto científico e não há previsão para chegada ao mercado

Uma nova tecnologia pode ajudar pessoas com deficiência visual a se locomoverem pela cidade. Pesquisadores da Universidade da Geórgia desenvolveram uma mochila que usa inteligência artificial (IA) para identificar obstáculos físicos e emitir alertas ao longo do caminho sobre sinais de trânsito e faixa de pedestres — os comandos são realizados por voz.

Para o sistema funcionar, o usuário precisa usar um colete e uma pochete além da mochila — neles estão inseridos equipamentos de IA, sensores, câmera e GPS. São as câmeras que oferecerão um mapa com os detalhes do caminho. Segundo os pesquisadores envolvidos no projeto, a bateria tem duração de até oito horas.

A interação com a tecnologia é por meio de comandos de voz. Basta dizer "iniciar", por exemplo, para ativar o sistema, ou "localizar" para puxar os locais salvos no GPS, como um escritório ou um endereço residencial.

A mochila usa um sistema de inteligência artificial da empresa Intel. O equipamento, porém, ainda é um projeto científico e não há previsão para chegada ao mercado. O plano, por enquanto, é tornar os dados do projeto disponíveis gratuitamente para outros pesquisadores que quiserem colaborar com o sistema.