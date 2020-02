Modo escuro aparece na versão de testes do WhatsApp para iPhone

O modo escuro do WhatsApp no iPhone está próximo: usuários cadastrados do programa de testes do aplicativo já encontram o recurso em sua versão mais recente, uma indicação de que deve ser disponibilizado em breve para todo mundo. Em janeiro, o modo escuro já havia sido lançado para usuários do Android.

O modo escuro é um recurso muito aguardado por inúmeros usuários do app. A sua chegada ao WhatsApp segue uma tendência do mundo dos aplicativos, que já e pode ser encontrada no Instagram, Twitter, Messenger e YouTube - já o Facebook segue testando o recurso.

O programa de testes do WhatsApp permite receber e avaliar com antecedência os novos recursos que chegam na plataforma. Ainda não há, porém, um prazo de quando o modo escuro chegará na versão tradicional do aplicativo tanto no Android quanto no iOS.

Modo escuro do WhatsApp pode gerar economia de energia?

O modo escuro ou ‘dark mode’ se tornou uma febre nos smartphones e já é encontrado de forma nativa em aparelhos modernos que tenham tela OLED e sejam equipados com Android 10 ou iOS 13. Além da baixa luminosidade tornar a leitura mais agradável, há a expectativa de que ele ajude a economizar a bateria.

Porém, de acordo com o site WABetaInfo, que detecta os novos recursos do mensageiro, o modo escuro do WhatsApp pode não ser tão eficaz assim. O que acontece é que o aplicativo não utiliza uma cor muito escura de fundo, trabalhando com escalas de cinza para tornar o contraste com a letra branca um pouco mais sutil.

Dessa forma, a cor não é tão econômica quanto o fundo preto. Nesse caso, fica a dúvida se o WhatsApp vai investir na versão final do recurso em uma opção parecida com a do Twitter, que dá ao usuário a possibilidade de escolher entre um tom um pouco mais claro ou totalmente escuro, para a tela do seu celular.