Konami Sequência do Konami Code, criado em 1986

Kazuhisa Hashimoto, criador do famoso Konami Code, morreu na noite desta terça-feira, 25. A morte foi anunciada por um amigo do programador no Twitter. Lançado inicialmente em 1986 no jogo de tiro Gradius, o código foi desenvolvido para facilitar a vida dos jogadores e ajudá-los a ganhar no game – mais tarde, inúmeros jogos passaram a incluir a sequência para diversos fins.

O Konami Code é usado, por exemplo, no jogo International Superstar Soccer: quando a sequência é digitada, o juiz da partida transforma-se em um cachorro. O Fortnite também adotou a senha.

O código criado por Hashimoto também foi além do mundo do videogame, e virou uma senha secreta para liberar funções em sites na internet. Ao digitar a sequência “cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A” no site Buzzfeed, por exemplo, aparecem confetes no fundo da página.

A empresa japonesa de games Konami, em que Hashimoto trabalhou, lamentou a morte: "Ficamos tristes ao saber da morte de Kazuhisa Hashimoto, um produtor profundamente talentoso que apresentou o mundo ao 'Konami Code'. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Hashimoto-San no momento. Descanse em paz”, disse a companhia em comunicado.