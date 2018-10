Rick Bowmer/AP Paul Allen morreu aos 65 anos após lutar contra o câncer; executivo criou Microsoft ao lado de Bill Gates

O cofundador da Microsoft, Paul Allen, morreu nesta segunda-feira, 15, após complicações decorrentes de um câncer. Allen anunciou no mês passado que estava fazendo tratamento contra linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer nos gânglios contra o qual já havia lutado na década de 1980. O executivo tinha 65 anos.

Em nota publicada no perfil oficial da Microsoft no Twitter, o presidente executivo da empresa, Satya Nadella, lamentou a morte de Allen. “De maneira tranquila e persistente, criou produtos mágicos, experiências e instituições e, ao fazê-lo, mudou o mundo.”

A morte de Allen foi confirmada pela família no início da noite. Jody Allen, irmã de Paul, disse ao site CNBC que o executivo era “um indivíduo notável em todos os níveis”. “Neste momento de perda e pesar para nós – e tantos outros – estamos profundamente gratos pelo cuidado e preocupação que ele demonstrou todos os dias.”

História. Allen criou a Microsoft em 1975, ao lado do colega Bill Gates. Foi ele que esteve à frente dos primeiros contratos da empresa com gigantes do setor, como o acordo firmado para criar sistemas para os computadores da IBM, nos anos 1980, que permitiu à Microsoft se tornar a gigante de tecnologia e software que é até hoje.

Anthony P. Bolante/Reuters Bil Gates e Paul Allen criaram a Microsft, na década de 1970

Allen decidiu diminuir sua atuação na empresa quando descobriu a doença pela primeira vez, ainda na década de 1980. À época, o câncer foi curado por longas sessões de radioterapia.

Em 1983, Allen se afastou oficialmente do dia-a-dia da Microsoft e, três anos depois, fundou seu próprio fundo de investimento, o Vulcan Inc. Em novembro de 2000, o executivo deixou o seu lugar no conselho de administração da gigante de tecnologia, vendendo a maior parte de suas ações, quando sua participação caiu de 28% para 2%.

“É com profunda tristeza que anunciamos a morte de nosso fundador Paul G. Allen, notável tecnólogo, filantropo, construtor comunitário, conservacionista, músico e defensor das artes”, lamentou a Vulcan em nota.

Poder. Allen ocupava o 44º lugar na lista mundial de bilionários da Forbes, com patrimônio estimado em mais de US $ 20 bilhões. Apaixonado por esportes, era dono de times profissionais como Portland Trail Blazers, da NBA, o Seattle Seahawks, da NFL, e tinha ainda uma participação no time de futebol Sounders, de Seattle.

Parte da fortuna do executivo foi usada em filantropia. Allen era conhecido por apoiar pesquisas que vão de tratamento contra vírus Ebola, passando por estudos sobre o funcionamento do cérebro, estrutura celular e, por fim, preservação de animais silvestres na África. /COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS