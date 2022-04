Ricardo Matsukawa/NIC.br Tadao Takahashi, fundador da RNP, faz parte do Hall da Fama da Internet desde 2017

O fundador da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Tadao Takahashi, morreu nesta quarta-feira, 6, vítima de uma parada cardíaca aos 71 anos. O engenheiro foi um dos pioneiros da internet no País e o segundo brasileiro a fazer parte do Hall da Fama da Internet, prêmio que visa homenagear personalidades que de alguma maneira contribuíram para a evolução da internet em toda sua história.

Enquanto esteve à frente do RNP, Takahashi foi um dos responsáveis por trazer o impulso para que a internet, de fato, tivesse alcance nacional no Brasil. Por meio da primeira rede acadêmica iniciada pelo engenheiro, movimentos de coordenação puderam formar um alicerce para a distribuição de rede anos depois.

Takahashi também foi pioneiro na história do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), órgão de governança na internet que ajudou a construir ao lado do engenheiro Demi Getschko — também reconhecido no Hall da Fama da Internet e colunista do Estadão.

Além dos trabalhos com redes acadêmicas, Takahashi também se envolveu em temas que abordavam o uso da internet em políticas públicas de informação. Ainda no CGI.br, ele trouxe o conceito das TICs, iniciativas de tecnologia da informação e comunicação, para auxiliar no desenvolvimento da rede em conjunto com aspectos sociais do Brasil.

Em 2017, o engenheiro foi agraciado com a indicação ao Hall da Fama da Internet, onde ocuparia o segundo posto brasileiro do comitê, juntamente com Getschko. Criado pela Internet Society em 2012, o Hall da Fama da Internet homenageia personalidades que tiveram importância no desenvolvimento da internet em diversas áreas e países.

Tanto Takahashi como Getshcko foram escolhidos para a categoria de "conectores globais", que reconhece a importância de pessoas que contribuíram para o crescimento do uso da internet, seja em escala global ou em regiões específicas que resultaram em impacto global.

O Hall da Fama da Internet já premiou indivíduos fundamentais para a história da internet como Vint Cerf, um dos pais da internet, cocriador do protocolo TCP/IP; Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web; Linus Torvalds, criador do núcleo Linux; Richard Stallman, ativista e responsável pelo nascimento da Fundação do Software Livre; Jimmy Wales, fundador da Wikipedia; Aaron Swartz, ativista e cocriador do RSS e do site Reddit, entre outros.

Takahashi era formado em Ciência da Computação pela Universidade de Campinas (Unicamp), em Comunicação Social pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) e teve passagem pelo curso de Informática no Instituto de Tecnologia de Tóquio, no Japão. Ele deixa a irmã, Laura, com quem morava em Campinas.