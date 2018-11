Divulgação A brasileira Stone fez seu IPO no final de outubro, em Nova York.

O Ministério Público do Distrito Federal abriu na noite desta terça-feira, 7, uma investigação para acompanhar as consequências da divulgação do código-fonte do software da Stone Pagamentos, empresa do setor de meios eletrônicos de pagamentos.

Ao abrir o processo, o promotor de Justiça Frederico Meinberg Ceroy citou o aviso que a Stone fez à Securities and Exchange Comission (SEC, na sigla em inglês), que regula os mercados financeiros dos Estados Unidos, sobre a “exposição indevida do código-fonte do software proprietário usado nas soluções Pagar.me, PSP Solution e Plataforma Stone”.

“Após a autuação...determino à Secretaria da Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial que oficie à Stone Pagamentos requisitando informações sobre o ocorrido”, disse Ceroy.

Em comunicado, a Stone afirmou que “não foi formalmente notificada pelo Ministério Público, de modo que desconhece o teor das investigações. Se notificada, prestará os devidos esclarecimentos às autoridades”.

As ações da companhia encerraram em baixa de 0,9% nesta terça-feira, 7.

A investigação foi aberta no mesmo dia em que o Ministério Público divulgou ter concluído inquérito de quase dois meses que apontou não ter havido vazamento de dados da empresa de análise de crédito Boa Vista SCPC.

No fim de outubro, a Stone relatou vazamento “não material” do código antes da empresa ser extorquida para pagar um valor em dinheiro para evitar novas divulgações. A empresa disse na época não acreditar que dados de clientes tivessem sido expostos ou transações não autorizadas realizadas em conexão com o vazamento de porções de código e que procurou autoridades no Brasil.