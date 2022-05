AFP Compra do Twiter por Musk despertou preocupação para alguns e vitória para outros

Elon Musk anunciou nesta sexta-feira, 13, que seu acordo de US$ 44 bilhões para a compra do Twitter está temporariamente suspenso, enquanto aguarda os detalhes pendentes sobre o cálculo de spams e contas falsas na plataforma.

A notícia repercutiu rapidamente entre investidores e analistas de mercado que, entre outras hipóteses, especularam se a pausa no negócio foi por conta dos bots ou uma prévia do que pode ser a desistência total do acordo.

Porém, mais do que os especialistas, usuários do Twitter também deixaram seus comentários a respeito da negociação entre Musk e Twitter — e, claro, da forma tuiteira de analisar as coisas.

Entre agradecimentos e zoeiras, os internautas registraram o momento na (e da) rede social do passarinho. Veja algumas reações:

a transação deu não autorizada no cartão do elon musk pra comprar o twitter, não tá fácil pra ninguém mesmo — FABESSAURO (@fabessauro) May 13, 2022

- Oi bom dia. O Sr. Musk vai levar esse twitter? - Não obrigado só to dando uma olhadinha — Leo (@Leobeats) May 13, 2022

Musk descomprou o Twitter. Tá parecendo negociação de carro usado sem garantia. — Marcos Lauro (@marcoslauro) May 13, 2022

O Elon Musk voltando pra casa arrependido de comprar o twitter..m pic.twitter.com/PAqH8XutOz — Um solitário (@Its_Jander) May 13, 2022

Vamos fazer uma vaquinha pra ajudar o Elon Musk a comprar o Twitter, pessoal. Ele tá zerado, tadinho. — Luscas (@Lucaomsr) May 13, 2022

O Musk expõe mais a compra do Twitter do que eu exponho meu namoro — carlos cabeleleilo (@luis7md) May 13, 2022

Musk tuitou dizendo que deu uma pausa na compra do Twitter e as ações da empresa caem 11%. Vou fazer o mesmo com o tomate, que está por 12,90 o quilo. Vamos ver se o preço abaixa. — Well Pants️‍ (@PanTTaLeo) May 13, 2022