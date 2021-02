Nacho Doce/Reuters A MWC tradicionalmente apresenta alguns dos principais lançamentos de smartphones do ano

Principal feira de telefonia celular do mundo, o Mobile World Congress (MWC) deve acontecer no último trimestre de 2021 em Barcelona, na Espanha, de acordo com informações do jornal El Español. A informação ainda não foi confirmada pela GSMA, organizadora do evento.

Esse é o segundo adiamento do MWC 2021. A feira já havia sido transferida de março de 2021 para junho, também por conta da pandemia.

Na edição 2020, o MWC foi definitivamente cancelado, a um mês da realização da feira, que tradicionalmente acontece em março.

A feira apresenta alguns dos principais lançamentos de smartphones do ano, bem como discussões importantes na área de telecomunicações.

Neste ano, a Consumer Eletronics Show (CES) 2021, maior feira de tecnologia do mundo e que ocorre em Las Vegas, foi inteiramente digital. A edição de 2022 está planejada para ocorrer presencialmente a partir de 5 de janeiro.