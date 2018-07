JF Diório/Estadão Um dos casemods mais chamativos da décima edição da Campus Party Brasil é uma réplica do Homem de Ferro. O seu criador, Alexandre Ferreira, colocou as peças de computador no peito do herói da Marvel e gastou cerca de R$ 5 mil.

os 36 anos, o paulistano Douglas Alves voltou a ser criança nos últimos meses. O técnico em informática investiu tempo – e muito dinheiro – para tirar do papel o projeto de um computador modificado temático de Chaves, o seriado mexicano que voltou recentemente à programação da emissora SBT.

O computador foi, literalmente, colocado dentro de um barril e, sobre ele, um boneco do personagem Chaves aparece em destaque, como se saísse de dentro dele. Outros personagens da turma foram incluídos na parte frontal do computador, que virou uma das sensações da décima edição da Campus Party.

No total, ele gastou R$ 8 mil para desenvolver o projeto do computador modificado, ou “casemod”, como são conhecidos entre os campuseiros. Em essência, o nome vem de uma junção das palavras em inglês “case” (gabinete) e “mod” (modificações). A categoria inclui computadores modificados e melhorados, mas que mantêm as funções de um PC comum.

É o caso do Homem de Ferro, que chama a atenção na entrada da Campus. Ele guarda todas as peças dentro de seu peitoral. Basta conectar o herói a um monitor e ele começa a funcionar normalmente. “É um computador adaptado, mas que continua sendo um computador, por mais incrível que seja”, explica o técnico em informática e fã de casemod, Alexandre Ferreira. O projeto custou R$ 5 mil.

Além do computador de Chaves, Alves também levou outro projeto ambicioso para a Campus: um computador inspirado no game Titanfall. Segundo ele, esse projeto custou R$ 25 mil, já que ele apostou alto no processador e na memória embarcados no PC. “É um grande computador”, diz o técnico em informática. “Fico feliz de ver como ficou o resultado final.”

Pai e filho. Tem coisas que o dinheiro não compra, como a diversão que os projetos de casemod rendem a Mário Viana e seu filho, Rafael. Ele vão à Campus Party juntos há nove anos e apresentam seus computadores modificados no evento.

Neste ano, a dupla decidiu personalizar um computador com o tema do filme Piratas do Caribe. Mais simples do que os “concorrentes”, traz uma caveira com um pano amarrado na testa, além de uma pintura especial. Pai e filho não souberam informar os gastos com o projeto.

A Campus teve muitos outros casemods interessantes, como os que se inspiraram no desenho A Hora da Aventura. Os melhores projetos serão premiados com ingressos para a Campus Party 2018.

Abaixo, confira alguns dos melhores casemods que estão em exibição na Campus Party Brasil: