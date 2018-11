Reuters O robô que apresenta um telejornal foi apresentado na Conferência Mundial da Internet, em Wuzhen

Em breve, os chineses poderão começar a ver apresentadores robôs de notícias, que podem imitar expressões faciais e trejeitos humanos durante a leitura de notícias.

Desenvolvido pela agência de notícias estatal Xinhua e a empresa de tecnologia Sogou, o robô que apresenta um telejornal foi apresentado na Conferência Mundial da Internet em Wuzhen, no leste da China, e está atraindo curiosos.

Inspirado no jornalista chinês Qiu Hao, o robô é vestido com um terno preto e gravata vermelha. Ele faz parte de um grande esforço da China para avançar em tecnologia de inteligência artificial, de equipamentos de vigilância até carros autônomos.

Em outra apresentação em vídeo da Xinhua, outro robô diz que era seu “primeiro dia” na agência de notícias e prometeu “trabalhar incansavelmente para manter o público informado, pois os textos serão digitados no sistema ininterruptamente”.

A equipe de marketing da Sogou disse no evento que não está claro quando a tecnologia realmente entraria em uso, mas multidões se reuniram para tirar fotos com o apresentador digital e com o próprio Qiu, que estava no evento.