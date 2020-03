WhatsApp limitará vídeos dos Status na Índia

O WhatsApp limitará o tamanho dos vídeos postados no Status, recurso similar aos Stories do Instagram. Segundo o site WA Beta Info, especializado no app de mensagens, as postagens pode ter tamanho máximo de 15 segundos.

De acordo com o site, a medida visa aliviar a infraestrutura do serviço, que vive momento de alta demanda por conta da pandemia de covid-19. A redução seria temporária e valeria inicialmente apenas para a Índia, um dos principais mercados do WhatsApp no mundo.

O WhatsApp não confirma a medida, e considera a informação apenas um rumor.

Ainda assim, a medida estaria de acordo com outras empresas de tecnologia que oferecem produtos e serviços por streaming. Na Europa, Amazon Prime e YouTube anunciaram reduções na qualidade dos seus filmes – a Amazon não deu detalhes, enquanto o YouTube informou que os europeus só assistirão a vídeos em definição padrão (SD, 480p) nos próximos 30 dias. A medida foi seguida por Netflix. Já a Sony reduziu as taxas de download dos jogos de PlayStation na Europa e nos EUA.

No Brasil, a Globo anunciou que vai cortar as transmissões em 4K e Full HD dos seus serviços de streaming, incluindo Globoplay, Globosat Play, Globoesporte.com, GShow e o site G1. Todos os vídeos serão exibidos apenas em alta definição (720p), buscando gerar economia de tráfego – segundo a empresa, isso significa uma economia de 52% no tráfego de dados em um capítulo de novela de 60 minutos que era transmitido originalmente em Full HD.

Por aqui, a medida foi adotada também por Netflix, Facebook e Instagram e Amazon Prime.

