O YouTube lançou nesta terça-feira, 27, um app para resolver os problemas de quem quer assistir vídeos, mas está sem internet. Disponível por enquanto apenas na Índia, o YouTube Go é um app que permite ao usuário baixar vídeos da plataforma quando estiver em uma rede Wi-Fi ou com uma conexão 3G poderosa. Assim, será possível assistir o vídeo a qualquer momento, mesmo quando o usuário estiver desconectado.

Chamado de YouTube Go, o novo serviço da plataforma de vídeos — que ainda não tem data de lançamento prevista no Brasil – permite baixar conteúdos do site com qualidade variável, de acordo com o que for da preferência e da potência da internet do usuário. Ou seja: se você quiser um download do vídeo mais rápido, basta colocar uma qualidade mais baixa. Se não estiver com pressa, entretanto, pode baixar com qualidade alta. Além disso, será possível compartilhar vídeos com amigos mesmo sem conexão e antes do download um GIF será exibido para o usuário ter uma ideia do que tem no vídeo.

Apesar destas novas liberdades, o YouTube Go, obviamente, permitirá apenas a reprodução dos vídeos dentro da própria plataforma. Ou seja: não será possível baixar o vídeo no celular.