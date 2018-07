Quando um aplicativo faz sucesso no mundo da tecnologia, é muito comum que surjam cópias dele – ou inspirações livres que tentam se aproveitar do mesmo nome. Com Pokémon Go não é diferente: nesta semana, o cantor brega Falcão se inspirou no sucesso do aplicativo para caçar monstrinhos e lançou Corno Go, app para Android – e em breve no iOS – que pode servir para caçar "chifrudos" por aí.

"É a maior novidade cornológica de todos os tempos", diz a descrição do aplicativo na loja do Android. Ao contrário de Pokémon Go, no entanto, o app não usa a realidade aumentada nem a geolocalização: ele apenas aplica diferentes tipos de chifre ao usuário que aparece focalizado na câmera do celular.

Em entrevista ao site da revista Billboard Brasil, o cantor conta vantagem sobre o app. "Numa tela só, você consegue capturar dois, três cornos diferentes ao mesmo tempo".

Além disso, o app também ajuda a identificar quem não sofre do problema de "adereço de cabeça": segundo o cantor, se os diferentes tipos de chifre do Corno Go não servirem no usuário, é porque ele não é corno mesmo. Vale frisar que o app é gratuito.