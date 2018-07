REUTERS/Dado Ruvic Regras do que o Facebook pode ou não fazer com dados de usuários estão nos Termos e Condições de Uso

Uma corrente de internet tomou o Facebook nesta semana - e com certeza você deve ter visto alguém compartilhando algo assim: "não autorizo o Facebook a tirar minha privacidade e publicar nada, nem fotos, nem mensagens o que for sem a minha permissão". De tempos em tempos, esse tipo de mensagem costuma aparecer na rede social - e muita gente não entende por quê. Antes de tudo, um aviso: é um grande boato.

O principal questionamento das mensagens é que o Facebook poderia tornar públicas mensagens, fotos, vídeos e outras publicações que foram excluídas pelos usuários. Não se sabe ao certo como a corrente começou, mas o fato é que o Facebook não tem nenhum esquema para afetar suas publicações apagadas. "Temos políticas de dados e privacidade claras que dizem que tudo o que uma pessoa publica no Facebook é de propriedade dela e só ela é quem pode determinar os níveis de privacidade de suas publicações e informações na plataforma", disse um porta-voz da empresa em resposta ao Estado.

Além disso, vale dizer: a publicação no mural tem praticamente nenhum efeito jurídico. Ao se cadastrar em uma rede social, cada usuário concorda com condições estabelecidas pela empresa, nos chamados Termos e Condições de Uso. Lá, por exemplo, o usuário será capaz de encontrar como o Facebook pode usar seus dados para distribuição a terceiros, por exemplo. Não, há, no entanto, nenhuma menção a republicação de um conteúdo que usuário tenha deletado.

Para entender o que uma rede social pode fazer ou não com seus dados, a melhor saída é ler os Termos e Condições de Uso -- algo que poucos usuários fazem. Se as condições impostas ali não agradarem, o melhor a fazer é deixar aquele serviço -- afinal de contas, são contratos unilaterais que não podem ser negociados.

Se o desejo do usuário é se proteger e aumentar sua privacidade, o Facebook tem duas áreas interessantes: a Central de Segurança, que pode ser acessada nas Configurações, e uma página chamada Noções Básicas de Privacidade.

Memes. Como toda boa corrente de internet, não faltou quem também zoasse com a disposição dos usuários em se proteger. Entre as manifestações mais divertidas, houve quem não autorizasse as "gorduras ingeridas nos alimentos a se instalarem na minha barriga".