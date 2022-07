Charles Platiau/Reuters Instagram não terá ferramenta que mostra quem fuça o perfil de terceiros

Na quinta, 30, um tuíte se popularizou a afirmar que o Instagram pretende trazer um recurso "dedo duro", que permite donos de perfis visualizarem quem visitou suas páginas. Claro, muita gente ficou preocupada em ser flagrado bisbilhotando a vida alheia. Mas, calma: Para alívio de muita gente, esse recurso não existe - e nem está sendo testado.

O Instagram confirmou a informação ao Estadão em nota: "Informamos que os rumores do Instagram mostrar as pessoas que visitaram o perfil na aba 'Atividade' não são verdadeiros".

Curiosos também dizem testar aplicativos de terceiros que oferecem o recurso, mas é cilada. Além do Instagram ativamente tentar bloquear esses recursos, apps do tipo fazem uso duvidosos dos dados dos usuários e podem até monitorar as atividades que ocorrem no telefone.

Assim, a única forma de ser flagrado no perfil alheio é clicar nos Stories por acidente - o recurso indica quem visualizou o material, mas não expõe visitas ao perfil. Para quem está preocupado com visitas indesejadas, especialistas recomendam tornar o perfil privado. Assim, apenas quem está entre os seguidores terá a chance de ver o feed de outra pessoa.