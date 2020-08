Napster O Napster foi o primeiro programa de compartilhamento de arquivos mp3, lançado em junho de 1999 por Shawn Fanning

O Napster, um dos precursores do streaming de música na era digital, foi vendido para a startup britânica de shows online MelodyVR, por US$ 70 milhões. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 25, pelo jornal britânico The Guardian.

Criada há dois anos, a MelodyVR é uma empresa que trabalha com transmissão de shows e realidade virtual e viu seus números aumentarem durante a pandemia, quando o seu principal produto teve oportunidade e demanda para crescer. No seu portfólio, shows de Emeli Sandé, The Chainsmokers e Cypress Hill já fizeram parte de suas transmissões.

No negócio, a MelodyVR espera usar a seu favor os 3 milhões de usuários e a biblioteca de 90 milhões de faixas licenciadas no Napster. Segundo Anthony Matchett, presidente da MelodyVR, a ideia é utilizar a bagagem do Napster e da própria startup para criar um serviço que integre o serviço de streaming com as transmissões de shows.

“A aquisição do Napster pela MelodyVR resultará no desenvolvimento da primeira plataforma de entretenimento musical que combina conteúdo visual envolvente e streaming de música. Nossa compra do Napster, um dos revolucionários originais da indústria da música, nasceu do desejo de apresentar um serviço de música verdadeiramente de última geração", afirmou Matchett, de acordo com o The Guardian.

O Napster foi o primeiro programa de compartilhamento de arquivos mp3, lançado em junho de 1999 por Shawn Fanning. Na época, a revolução de trocar cds e mídias de música físicas por faixas de mp3 mudou a forma como as pessoas escutam seus artistas favoritos.