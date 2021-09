Bruna Arimathea/Estadão A Netflix publicou um chat no WhatsApp para enviar imagens divertidas de 20 séries e filmes de seu catálogo no Brasil

Chega de pegar print das suas séries e fazer figurinhas: agora a Netflix faz isso por você. Nesta quinta-feira, 30, o streaming de vídeo publicou um chat no WhatsApp para enviar imagens divertidas de 20 séries e filmes de seu catálogo no Brasil. Por meio do chat, o usuário pode escolher figurinhas de personagens populares da plataforma, com o humor da versão brasileira da empresa — que vai de indiretas a cantadas bem diretas dos contatos.

O recurso já estava disponível, mas só agora a Netflix divulgou o contato para receber os stickers de seus personagens. Com uma conta de empresa, a resposta é automática, e a conversa pode ser acessada por um link divulgado no Instagram da plataforma ou pelo número (11) 99653-5902.

No chat, o comando para iniciar a conversa é bem a là Netflix: "batatinha frita 123". A partir de então, a empresa já dispara algumas figurinhas da sua nova série Round6, produção coreana que estreou com sucesso de visualizações na plataforma. As opções, porém, podem se estender para outros conteúdos.

Ao escolher "menu principal" em uma das mensagens enviadas pela empresa, o usuário pode acessar as categorias "emoções" ou "títulos Netflix". A primeira leva para uma coleção de figurinhas com diferentes tipos de humor — todos derivados da plataforma. As opções "deboche", "fofoca" e "safadeza" são algumas das seleções disponíveis.

Já a segunda libera um outro menu de séries e filmes, sempre com um botão de gerar ainda mais stickers na conversa. Até o momento, 20 produções entraram na brincadeira: A Barraca do Beijo, Big Mouth, Bob Esponja, Bridgerton, Brincando com Fogo, Cabras Da Peste, Carnaval, Cidade Invisível, Cobra Kai, Control Z, Dark, Desejo Sombrio, Diários de Intercâmbio, Elite, Lucifer, Lupin, Memes, Outer Banks, Para Todos Os Garotos e Peaky Blinders.

Para receber as figurinhas, basta enviar o nome da série escolhida e esperar pelas pérolas da plataforma. Ao final, um botão ainda sugere opções para mais stickers, para voltar ao menu anterior ou menu principal.