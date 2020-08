Netflix Os filmes podem ser assistidos na íntegra, enquanto as séries têm apenas os primeiros episódios disponíveis

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 31, que liberou séries e filmes para assistir gratuitamente em sua plataforma, sem que usuários precisem criar uma conta para acessar o conteúdo. A ação, que inclui sucessos originais como o filme Dois Papas e a série Stranger Things, é parte um teste do streaming de vídeo em promoções de seu catálogo e está disponível no Brasil.

No portfólio, usuários podem encontrar as obras Stranger Things, Mistério no Mediterrâneo, Elite, O Chefinho, Olhos que Condenam, Casamento às Cegas, Dois Papas, Nosso Planeta e Grace and Frankie via aplicativo para Android e também na versão web da plataforma. Por enquanto, os conteúdos não estão disponíveis para dispositivos com iOS, da Apple.

Segundo a Netflix, a ação está baseada em oferecer uma nova experiência para usuários e possíveis assinantes, e confirma que os conteúdos disponíveis podem mudar de tempos em tempos. "Estamos analisando diferentes promoções de marketing para atrair novos membros e proporcionar a eles uma ótima experiência com a Netflix", afirmou um porta-voz ao site Gadgets360.

Sem tempo determinado para ficar no ar, os filmes podem ser assistidos na íntegra, enquanto as séries têm apenas os primeiros episódios disponíveis.

Esta não é a primeira vez que a Netflix testa oferecer produtos de graça. Anteriormente, a plataforma já havia deixado o romance adolescente Para Todos os Garotos Que Já Amei disponível gratuitamente, mas apenas nos Estados Unidos. Na ação que começa nesta segunda-feira, os conteúdos podem ser vistos em todos países em que o serviço de streaming está presente.