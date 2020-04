Krisztian Bosci/Bloomberg Netflix superou rivais como YouTube e Disney+

O aplicativo do Netflix teve mais de 59 milhões de downloads no primeiro trimestre, acima dos rivais YouTube, Amazon Prime e Disney +, porém a plataforma que liderou no quesito tempo gasto pelos usuários foi o YouTube Kids, após o fechamento de milhões de escolas em todo o mundo.

O YouTube teve receita de US$ 110 milhões em compras no aplicativo durante o período, o maior montante entre os principais apps de streaming do mundo, de acordo com um relatório das empresas de análise Apptopia e Braze.

O relatório não detalhou a quantidade de horas de uso, mas classificou o YouTube Kids em primeiro lugar, seguido pela Netflix. O próprio YouTube ficou em terceiro lugar.

Também mostrou que a plataforma de streaming de games da Amazon, Twitch, também estava entre os aplicativos mais baixados do mundo, com quase US$ 20 milhões gastos de usuários no período.

O jogo League of Legends, da Riot Games, é atualmente o mais assistido na plataforma, de acordo com o TwitchMetrics, que monitora a popularidade dos jogos na plataforma.

A pandemia de coronavírus e a adoção do trabalho remoto em todo o mundo provocou um boom no uso de jogos online, streaming e comunicações pela internet, pressionando a infraestrutura e a velocidade das empresas de streaming.

As sessões de streaming de vídeo apenas em dispositivos móveis aumentaram 31% em março, disseram Apptopia e Braze.