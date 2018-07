Carolina Ingizza/Estadão Extensão do Google Chrome permite ver Netflix com amigos a distância.

Já pensou em ver e comentar uma série na Netflix com seus amigos sem ter que se encontrar com eles? Com a extensão Netflix Party, disponível somente para Google Chrome, isso se tornou possível. O aplicativo permite que duas ou mais pessoas vejam o mesmo conteúdo da plataforma de streaming ao mesmo tempo, embora não estejam dividindo o mesmo sofá.

A extensão foi criada por Stephan Boyer, engenheiro de software do Airbnb. O rapaz conta em seu blog que desenvolveu o projeto num final de semana para tentar ajudar aqueles que querem ter uma “noite especial de Netflix com alguém especial que está longe”.

Boyer ainda explica no texto que a arquitetura básica da Netflix Party é um modelo de cliente e servidor. Ou seja, os clientes se conectam a um servidor para sincronizar a reprodução de todos os computadores. Durante a escolha do tipo de servidor que abrigaria o protótipo, a única exigência do engenheiro foi a de que ele suportasse muitos usuários ao mesmo tempo.

Na prática, quem quiser iniciar uma sessão conjunta só precisa instalar a extensão do Chrome, disponível na loja do navegador do Google. Assim, um ícone “NP” aparecerá ao lado da barra de pesquisa do navegador. Depois, basta entrar na Netflix, escolher o programa que quer assistir e começar a assistir.

No instante que a reprodução começar, é necessário clicar no ícone da Netflix Party no navegador e escolher se os outros usuários poderão ou não controlar o vídeo também. Depois disso, é só copiar o link gerado e enviar para quem mais vai assistir o conteúdo. Assim que todos estiverem “na sala” de reprodução, basta clicar novamente no ícone NP para recarregar a página e sincronizar o vídeo. A única restrição do serviço é que todos os usuários tenham uma conta ativa na Netflix.

A extensão também oferece um chat por texto, para que todos possam comentar enquanto assistem. O serviço, porém, ainda tem algumas restrições: o design não permite que os usuários coloquem fotos de identificação e a página também não permite conversas por voz, que poderiam tornar o aplicativo mais interativo.