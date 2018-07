Reuters Segundo consultoria, audiência da Netflix nos EUA supera os principais rivais juntos

A Netflix tem o que comemorar nos Estados Unidos: uma pesquisa divulgada pela empresa de pesquisa ComScore nesta quinta-feira, 6, indica que o serviço de streaming está muito à frente das concorrente em termos de audiência. De acordo com análises de mais de 150 mil dispositivos, a plataforma de streaming já ganhou larga dianteira quando comparado com o YouTube, Hulu e Amazon Prime, ficando com mais horas de uso do que toda a concorrência junta.

Segundo o levantamento, que analisou apenas as empresas OTT (áudio e vídeo pela web), 40% de todo o tempo que as pessoas passam assistindo a serviços de streaming são da Netflix. Enquanto isso, YouTube não chega nem a metade deste valor, com apenas 18% do tempo dos usuários. O streaming de vídeos Hulu, que ainda não está disponível no Brasil, fica com 14%, enquanto o Amazon Prime Video representa apenas 7% do tempo de uso de usuários.

Apesar da diferença entre as plataformas, no entanto, a ComScore notou um crescimento mensal na adoção de plataformas de streaming nos Estados Unidos: 54% das casas nos Estados Unidos já contam com assinatura de alguma plataforma de vídeos, como Netflix, o Hulu e o YouTube Red, a versão sem propagandas e com conteúdo original do YouTube. Além disso, 75% das residências com Wi-Fi e que já acessaram um serviço de streaming de vídeos usaram a Netflix.

Além do streaming. Além da amostra de que o streaming está crescendo, a ComScore também indica que a audiência da televisão nos Estados Unidos está vendo um gradativo enfraquecimento. Segundo o estudo, os serviços de streaming estão começando a ganhar uma audiência significativa entre 20h e 23h. Ou seja: o mesmo horário nobre da televisão aberta, que começa a perder força para as plataformas de OTT nos Estados Unidos, para a ComScore.