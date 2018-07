Foto: Matheus Mans/Estadão Plataforma brasileira, o Filmmelier permite que usuário faça buscas nos principais serviços de streaming, como as lojas do iTunes e Google Play, além, claro, de grande parte do catálogo da Netflix. Basta pesquisar tipos de filmes — como violentos ou divertidos — para ver as melhores opções. Além disso, o site apresenta regularmente listas temáticas, indicando onde assistir filmes premiados ou de determinados diretores.

Foto: Matheus Mans/Estadão Mais específico do que o Filmmelier, o Netflix Movies é um aplicativo capaz de localizar todo o conteúdo disponível na Netflix, com uma série de informações em cada produção. Assim, a pessoa consegue encontrar detalhes como tempo de duração, data de lançamento, sinopse e trailer — além de informar em qual região o filme pode ser assistido, permitindo que usuários alterem a VPN.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Extensão para Google Chrome, o Netflix Party permite que usuários assistam produções da plataforma de streaming juntos, mesmo estando à distância. Para isso, usuários precisam apenas instalar a extensão. Com ela no computador, um ícone “NP” aparecerá ao lado da barra de pesquisa do navegador. Depois, basta entrar na Netflix, escolher o programa e começar a assistir “acompanhado”.

Foto: Matheus Mans/Estadão O fluxo de filmes que entram e que saem da Netflix é diário. Todo dia a plataforma de streaming tem alguma mudança em seu catálogo. Para melhor acompanhar essas mudanças, o Upflix mostra as últimas novidades, com uma lista de todos os títulos recentemente adicionados na ordem de estreia. Além disso, faz um compilado de todas as informações que estão relacionadas à plataforma. Disponível para Android e iPhone.

Foto: Matheus Mans/Estadão Um dos mais interessantes de toda a lista, o Sense permite que usuários troquem mensagens com uma inteligência artificial, que identifica seus gostos e indica os melhores filmes para você. Infelizmente, porém, a plataforma está disponível apenas para mensagens em inglês. Por enquanto, a plataforma, que está em fase de testes, funciona apenas na sua versão desktop.

Foto: Matheus Mans/Estadão Usou as informações das outras plataformas para encontrar opções do que ver na Netflix, mas ficou indeciso? O Flix Roulette é para você. Nele, a pessoa insere requisitos de um filme — como ano de lançamento ou diretor — e pede para a plataforma escolher as melhores opções do que assistir. Infelizmente, porém, a plataforma também só funciona em inglês e sem distinção de catálogos entre países — o que, é claro, não faz o Flix Roulette perder a graça.