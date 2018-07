Divulgação

O serviço de vídeo sob demanda Netflix afirmou que seus assinantes não poderão, nas próximas semanas, usar proxies – servidores intermediários – para assistirem a conteúdo não disponível em seus países.

Assinantes frequentemente recorrem aos proxies para acessarem conteúdo por meio da versão americana do Netflix, que recebe mais rapidamente filmes e séries de TV mais recentes.

“Se todo o nosso conteúdo estivesse disponível globalmente, não haveria razão para os membros utilizarem proxies ou desbloqueadores”, disse o vice-presidente de conteúdo do Netflix, David Fullagar.

O anúncio ocorre apenas uma semana depois do Netflix informar que atua em mais de 130 países, cobrindo quase o mundo inteiro com exceção de quatro países: China, Coreia do Norte, Síria e a região da Crimeia, na Ucrânia. Nestes locais, os governos têm restrições aos serviços online oferecidos por empresas americanas.

No lançamento, o Netflix afirmou que nem todo o catálogo estaria imediatamente disponível para assinantes em alguns países, mas que estava trabalhando para resolver a questão.

