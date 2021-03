Você deve ter ouvido falar nas últimas semanas sobre o NFT — token não fungível —, que funciona como um certificado de autenticidade de artigos digitais. Em alta, principalmente na venda de artes visuais, o NFT está vivendo uma onda de registros de produtos um tanto curiosos.

Os certificados de NFT usam a estrutura da tecnologia de blockchain, que, assim como acontece com o bitcoin, oferece um registro seguro, transparente e descentralizado. Quando o sistema anota que uma pessoa é dona de um bem digital, é impossível apagar ou duplicar o registro — e todo o histórico de transações envolvendo esse NFT fica disponível

Um desses artigos curiosos foi feito pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, que vendeu sua primeira publicação na rede por US$ 2,9 milhões. O tuíte, de 2006, dizia “just setting up my twttr” foi arrematado no domingo, 21.

Porém, a publicação de Dorsey está longe de ser a coisa mais estranha sendo vendida por NFT. Distante das artes de Banksy e Daft Punk, usuários têm encontrado à venda até flatulências — sim, um áudio de pum.

1) GIF de tacos

A franquia americana de comida Taco Bell foi uma das primeiras marcas a apostar no NFT para vender itens digitais. A empresa colocou à venda uma série de GIFs com alusão aos tacos que vende em uma plataforma chamada Rarible, com lances que ultrapassam os US$ 4 mil. A compra, porém, apesar de digital não vem de mãos vazias: os compradores ganham um vale para gastar nos restaurantes da empresa.

2) Pum de cineasta

Alex Ramírez-Mallis é um cineasta do Brooklyn, Nova York, e começou a mandar áudios de suas “sessões” de pum para os amigos. Quando viu que era possível vender artigos digitais resolveu tentar a sorte: colocou vários áudios, incluindo um de 52 minutos, como NFT em um leilão por US$ 85. A surpresa: muitos deles já foram adquiridos.

3) Remix do Musk

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx

Entusiasta das novidades digitais, o dono da Tesla, Elon Musk, também resolveu fazer sua contribuição para as prateleiras de NFT. O empresário fez um remix sobre o tema e colocou a venda. O lance mais alto foi de US$ 1, 1 milhão, mas Musk voltou atrás e resolveu conservar para si a criação musical.

4) Propaganda de papel higiênico

Introducing NFT(P) by Charmin.

Sometimes a better bathroom experience goes beyond the seat, that’s why were rolling out the first-ever NFT art by a toilet paper brand!

Bid on the digital art using the link below. All proceeds donated to @directrelief!https://t.co/hZkNwEWbDG pic.twitter.com/uJgWtPQDvy