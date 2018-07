Reprodução Criatividade dos internautas critica a apresentação dos acusadores.

Jesus pode ter muitos seguidores, mas seu legado digital perde em popularidade para os memes: pelo menos é o que mostram os dados do Google Trends, serviço do Google que mede as buscas feitas por usuários na plataforma de pesquisas da empresa.

Segundo levantamento realizado pelo usuário do Twitter Dominik Salonen (@Kuwaddo), as buscas por memes superaram as pesquisas buscando Jesus Cristo em agosto deste ano no mundo todo pela primeira vez. De lá para cá, o ícone religioso nunca mais conseguiu superar as piadas feitas pelos usuários de internet.

WE DID IT PEOPLE. WE FUCKING DID IT. HOLY SHIT. pic.twitter.com/RgfAM2H9W2 — Quad (@Kuwaddo) 25 de outubro de 2016

Mas o reinado dos memes deve durar pouco tempo: como o gráfico acima mostra, há um pico de buscas por Jesus Cristo nos períodos do Natal e da Páscoa – e como o 25 de dezembro está perto de nós, é bem possível que os memes sejam ultrapassados em breve de novo.

Lennon. A busca do Google Trends lembra uma das maiores polêmicas dos anos 1960, quando John Lennon declarou que os Beatles eram mais populares que Jesus em uma entrevista. A frase gerou reações de fiéis contra os Beatles, queimando seus discos em praça pública, fazendo com que Lennon tivesse de pedir desculpas publicamente e voltar atrás em sua declaração.