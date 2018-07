Reuters Além de ser usado para Internet das Coisas e carros autônomos, 5G promete velocidade de 1 gigabit por segundo

A operadora americana T-Mobile e a fabricante de equipamentos de telecomunicações Nokia assinaram nesta segunda-feira, 30, o primeiro grande contrato de fornecimento de equipamentos para a nova tecnologia de conexão de quinta geração, conhecida como 5G. O acordo tem valor de US$ 3,5 bilhões, anunciaram as duas empresas.

O contrato é especialmente importante para a Nokia, cujos resultados financeiros foram afetados, nos últimos anos, pela redução de demanda por equipamentos para redes 4G e dúvidas de investidores que não acreditavam que o 5G viria a "empolgar" o mercado.

Com padrão de tecnologia ainda por ser definido, as redes 5G prometem entregar velocidades mais rápidas – 1Gbps (gigabit por segundo), contra 100 Mpbs (megabit por segundo) da velocidade máxima no 4G – e mais estáveis que as atuais. Elas são consideradas vitais para revoluções previstas para os próximos anos, como a indústria 4.0, o carro autônomo e as cidades inteligentes. No entanto, muitas operadoras ainda tem sido céticas em investir nas redes.

Segundo as empresas, o acordo fará a Nokia prover hardware para a T-Mobile operar em duas frequências diferentes – nos 600 MHz e em 28 MHz – em áreas urbanas densamente povoadas. Além disso, a finlandesa também fornecerá software para a operadora americana. Hoje, além da Nokia, disputam esse mercado a chinesa Huawei e a sueca Ericsson.