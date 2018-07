Reprodução

A Agência Reguladora de Comunicações (FCC na sigla em inglês) dos Estados Unidos apresentou nesta segunda-feira, 4, um novo padrão de informações que devem ser divulgadas pelas operadoras com relação aos serviços de banda larga, parecido com os quadros de informação nutricional apresentados em embalagens de produtos alimentícios. O objetivo é permitir que os consumidores entendam em detalhes as especificações dos planos.

A inspiração da agência reguladora veio do quadro de informações nutricionais presentes nas embalagens de alimentos nos Estados Unidos. No lugar de informações sobre as calorias, os novos rótulos vão trazer detalhes de preços, velocidade, latência (tempo que leva para ser transmitido), custo do modem, quantidade máxima de consumo de dados e taxas contratuais. Os dados ficarão disponíveis nos pontos de venda e no site das operadoras.

A recomendação dos reguladores federais é resultado da aprovação no ano passado de novas regras para o setor de telecomunicações que exigem que as operadoras divulguem os preços e taxas do serviço de banda larga de forma clara e fácil de encontrar. De acordo com o jornal The Wall Street Journal, a FCC afirma que recebe mais de 2 mil reclamações por ano sobre taxas adicionais que aparecem nas contas de internet.

“Esses rótulos fornecerem aos consumidores clareza sobre o serviço de banda larga que estão comprando, não só para ajudá-los a fazer escolhas mais informadas, mas também prevenir surpresas quando a primeira conta chega”, disse o presidente da FCC, Tom Wheeler, em comunicado. “Os clientes merecem saber o preço que vão realmente pagar por um serviço e estar inteiramente cientes de outras especificações, tais como os limites de dados e fatores de desempenho antes de se inscrever para o serviço.”

A apresentação de detalhes do serviço no formato utilizado em embalagens de alimentos não é obrigatória. A FCC apenas recomendou que este tipo de estrutura garantiria o cumprimento das regras de transparência. De acordo com o jornal The Wall Street Journal, o mesmo formato tem sido adotado também para tornar mais acessível informações sobre hipotecas, empréstimos estudantis e outros produtos financeiros.