'Nosso lema é ser parceiro dos nossos amigos', diz criador do canal TazerCraft

Com mais de 5,7 milhões de inscritos, 2,3 mil vídeos publicados e 2 bilhões de visualizações totais, o canal TazerCraft é um fenômeno no YouTube. Comandado pela dupla Pac e Mike, o canal é uma das referências no Brasil quando se fala no game Minecraft.

01/08/2016 | 05h00

Por Matheus Mans - O Estado de S. Paulo