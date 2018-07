Reuters Falha está presente na versão mais recente do sistema operacional iOS

Uma nova falha de segurança no iOS, o sistema operacional do iPhone, foi descoberta nesta semana – e ela pode bloquear acesso a aplicativos de mensagens como o WhatsApp e o Facebook Messenger, além do aplicativo de mensagens nativo do celular. A brecha foi descoberta pelo blog italiano Mobile World e acontece na versão 11.2.5 do sistema operacional, a mais recente disponível para todos os usuários.

O problema acontece quando um usuário manda uma mensagem com um caractere específico da linguagem indiana Telugu. Ao receber o texto, o teclado do iOS vai travar e o aplicativo de mensagens do iPhone não poderá mais ser aberto. Para resolver o problema, o único jeito é pedir ao mesmo usuário que enviou a mensagem para mandar uma segunda missiva e tentar deletar toda a sequência da conversa.

Além disso, o bug também afeta o uso de aplicativos como Facebook Messenger, WhatsApp, Gmail e Outlook para o iOS – no caso do WhatsApp, é difícil se livrar da falha sem ter acesso à versão web do aplicativo. Felizmente, apps como Telegram e Skype não foram afetados.

Além disso, a Apple já parece estar ciente da falha: na versão para testes da próxima atualização do iOS, 11.3, o sistema já está imune ao "caractere malicioso". A atualização deve chegar a todos os usuários no segundo trimestre de 2018 – e deve trazer também a correção para o sistema que diminuiu a performance de iPhones mais antigos, que gerou polêmica no final do ano passado.