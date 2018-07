Utilizando-se do reconhecimento de voz dos smarphones, o Babbel permite que o usuário treine a pronúncia de diversas línguas, incluindo algumas menos populares, como indonésio, polonês e turco. Tudo isso a partir de R$ 12 por mês para o plano anual.

Além de contar com um aplicativo, o serviço tem uma plataforma que ensina inglês, francês e espanhol enviando mensagens SMS diárias, e o usuário pode pedir novas mensagens a qualquer momento. A primeira semana é gratuita e, a partir disso, a taxa mensal é de R$ 3,99.

Embora contenha apenas línguas mais comuns, como inglês, italiano e francês, o Duolingo tem recursos como o de traduzir documentos e seu diferencial é a gamificação, pois ensina por meio de um sistema de pontos que o usuário vai marcando com os acertos. Os cursos são gratuitos.

O LinguaLeo ensina inglês gratuitamente por meio de uma interface simpática para adultos e crianças. O aplicativo para Android e iOS propõe uma educação lúdica, com elementos de jogos para incentivar o aprendizado dos usuários.

O Busuu oferece comunidades que ajudam o usuário a aprender em contato com outros falantes das línguas. Além de contar com 60 milhões de usuários, o aplicativo ensina 12 idiomas na plataforma da web, além de aplicativos para iOS e Android para inglês, fracês e alemão. O plano bienal é o mais em conta, € 5,41 por mês (cerca de R$ 19).

A plataforma ensina japonês a partir de gravações, quizzes e animações, contando com um modo para aprender do zero e um para quem já tem noções básicas da língua nipônica. O aplicativo para Android e iOS custa R$ 25,61.