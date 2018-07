Reprodução

A Wikipedia lançou uma versão atualizada do seu aplicativo para iPhone com melhor navegação e organização de conteúdos personalizada de acordo com os interesses de cada pessoa. Agora o app oferece aos usuários uma página inicial que apresenta uma combinação de artigos mais lidos, em destaque, aleatórios e recomendados com base na navegação e leitura do usuário.

O aplicativo também passou a oferecer suporte a recursos mais recentes da Apple, como o 3D Touch, que identifica diferentes níveis de intensidade de toque para ativar diferentes funções. A partir de comandos de gesto, é possível fazer uma nova pesquisa, consultar artigos aleatórios ou semelhantes ou voltar a ler artigos mais recentes. É possível salvar artigos, que também ficam disponíveis offline, para ler mais tarde.

A atualização é o mais recente esforço da Wikipedia para estimular que os usuários passem mais tempo no aplicativo. Um dos desafios que a organização enfrenta é mostrar para os usuários que a Wikipedia é um espaço para ser explorado, não apenas para buscar uma informação específica.

O aplicativo está entre os 20 mais baixados na categoria “Referência” na Apple Store. A Wikipedia não informou quando a atualização estará disponível para dispositivos Android.