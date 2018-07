Reprodução

Um dos grandes trunfos do Orkut eram as comunidades, onde pessoas podiam debater sobre assuntos específicos – mesmo sem se conhecer. Com o advento do Facebook, essa possibilidade de interação social perdeu força nas principais redes sociais. O Versy, novo aplicativo lançado simultaneamente no Brasil, México e Estados Unidos na última semana, quer trazer de volta as conversas entre desconhecidos.

Disponível para iOS, Android e PCs, a rede social permite que o usuário escolha temas de seu interesse – como cinema, música ou literatura. Em seguida, o serviço começa a mostrar apenas postagens ligadas ao assunto. “O Versy exibe postagens de outras redes sociais e outras feitas diretamente na plataforma”, diz a diretora de marketing do app no País, Fabiana Garcia.

Assim, é possível interagir com a postagem, por meio de curtidas e comentários, além de ter a chance de participar de conversas privadas com quem tem interesses semelhantes.

Por enquanto, o Versy está focado em aumentar sua base de usuários nos três países em que atua. O passo seguinte é monetizar o serviço. “Queremos ter uma base fiel para então pensar em negócios”, diz Garcia.