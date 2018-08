Thomas White/Reuters WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais famoso no Brasil

É preciso ficar atento ao novo golpe do WhatsApp que promete recarga de R$ 70 em créditos de celular para usuários que compartilharem links para páginas falsas. O crime começou a ser espalhado no país no começo da semana, mas segundo o relatório da empresa de segurança PSafe mais de 26 mil usuários já caíram no golpe.

Assim como os outros crimes compartilhados pelo aplicativo de mensagem instantânea, a mensagem chega por meio do aplicativo prometendo uma recarga gratuita de R$ 70 para quem clicar em um link corrompido.

PSafe Golpe promete créditos de celular de forma gratúita

O usuário é levado então a uma página falsa que pede que ele compartilhe o link com todos os amigos e grupos do WhatsApp para então receber a confirmação do depósito de créditos.

PSafe Golpe pede para que usuários compartilhem link malicioso

Para incentivar o compartilhamento, o link exibe ainda comentários de usuários falsos que alegam ter recebido o benefício. Há depoimentos como “Obrigado, compartilhei com todos os meus amigos e já ganhei”.

O golpe é finalizado quando o criminoso exige que o usuário baixe um aplicativo no celular, forma usada pelo hacker para ganhar dinheiro do usuário.

Proteção. Os especialistas retomam a necessidade de ter um aplicativo de antivírus instalado no celular, além de evitar compartilhar ou clicar em links cujo conteúdo não é confiável.