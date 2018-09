Gabriela Biló/Estadão Novo golpe no WhatsApp promete camisas de apoio eleitoral a políticos brasileiros

Com a aproximação da eleição e com os debates entre os candidatos ficando cada vez mais calorosos, os criminosos estão usando a política para disseminar um novo golpe pelo WhatsApp. Em troca de dados pessoais e contaminação do aparelho com vírus, os criminosos fazem falsas ofertas de camisetas com frases de apoio ao candidato Jair Bolsonaro ou ex-presidente Lula.

O golpe acontece assim: a vítima acessa um site falso e informa seus dados pessoais – como nome completo e endereço residencial -- com a promessa de ganhará uma camiseta especial no fim do processo. Para garantir o suposto brinde, a vítima precisa compartilhar um link encurtado para ao menos dez contatos no WhatsApp. As camisas, no entanto, não são enviadas.

Segundo a empresa de segurança, Kasperksy Lab, o site que recolhe os cadastros é fraudulento e repleto de propagandas. A tática faz com que o criminoso consiga ganhar dinheiro com golpe cada vez que uma vítima clique, mesmo que acidentalmente, em dessas peças publicitárias.

Levantamento feito pela empresa de cibersegurança PSafe, divulgado nesta sexta-feira, 14, mostra que mais de 61 mil pessoas já caíram neste golpe nas últimas horas.

Para evitar problemas, especialistas pedem que os usuários não cliquem em links suspeitos enviados por amigos ou desconhecidos. Além de ser necessário desconfiar de mensagens enviadas por SMS e anúncios no Facebook.