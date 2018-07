A prática já virou algo comum: basta um momento importante acontecer para as pessoas sacarem os celulares para fotografarem e filmarem o momento e relembrarem depois. Entretanto, na hora do acontecimento, poucos conseguem vivenciar o momento com seus próprios olhos e pequenos detalhes acabam passando despercebidos. Ao notar esse padrão de comportamento, a escritora Vivian Saad e a editora Giovanna Rodrigues decidiram lançar o livro infantil Estevão, o (des)conectado, uma história que quer incentivar as crianças a priorizarem a vida real em vez de ficar o tempo todo no mundo digital.

A história é comum: Estevão é um garoto viciado em tecnologia e que não sai do YouTube, WhatsApp, Facebook e outras redes sociais. Com isso, ele acaba perdendo pequenos e delicados acontecimentos de sua vida. No livro, então, o menino acaba ficando surpreso ao descobrir tudo que perdeu ao ficar olhando, sem parar, para o celular: a lua, um olhar, um beijo, um cachorro, um sorriso.

“Não é um livro contra a tecnologia”, afirma a editora da Hyria. “Mas as pessoas precisam lembrar que existe o contato, é preciso pegar na mão das pessoas, ver o sorriso. Esse tipo de contato não é substituído pela tecnologia. O livro é para alertar que existe o outro lado, coisas que estamos deixando passar.”

Na opinião de Vivian, as crianças podem reproduzir o comportamento dos pais. “Muitos adultos veem tudo pelas lentes do celular, do tablet”, afirma a escritora Vivian Saad, autora de Estevão, o (des)conectado. “As crianças precisam passar a ter a percepção de que existe um mundo real sem tecnologia.”

O livro, que está concorrendo ao Prêmio Jabuti, foi lançado em dezembro do ano passado e, de acordo com a editora Hyria, teve uma boa recepção — tanto por parte das crianças, quanto dos pais. “Muitos pais se identificaram com a história e estão se preocupando com o vício em tecnologia”, diz Giovanna.